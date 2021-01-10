Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek - Son Dakika

Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek

10.01.2021 13:10
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaf odalarının yöneticileri ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaf odalarının yöneticileri ile bir araya geldi. Ekonomik açıdan zor durumda olan 328 esnafa destek verildiğini ifade eden Başkan Ataç, "İnşallah yakın zamanda bu pandemi sona erer ve ekonomi normalleşir" dedi.

Başkan Ataç, kentte faaliyet gösteren ve ekonomik açıdan zor durumda olan 328 esnafa sağlanacak destekler konusunda, esnaf odalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç ve belediye başkan yardımcılarının yanı sıra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Eskişehir Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Ferda Kaya, Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Eskişehir Skal Kulübü Başkanı Hakkı Gök ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Müzisyenler Derneği Başkanı Mustafa Demir katıldı.

"Çok sıkıntılı olduğunuzu biliyorum"

Toplantıya katılan konuklarına teşekkür eden Başkan Ataç, esnafların ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirtirken, "Önceki toplantımızda bize vermiş olduğunuz doneler çerçevesinde çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımızın isimlerini, sayılarını bildirdiniz. Bu yapılan desteğin, parasal açıdan gerçekleştirilmesi mümkün olmuyor. Çok zorladık yapalım diye fakat yasal düzenlemeler müsaade etmiyor. Pandemi döneminde zaten hep istişare halindeydik ve ortak çalışmamız çerçevesinde belirlenen 328 esnafımıza 500 TL'lik alışveriş çeki veriyoruz. Nihayetinde kart sistemi ile çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Hani bir laf vardır; çok veren maldan, az veren candan diye, bunu böyle kabul edin" diye konuştu.

"En kısa zamanda çözülmesi gerekli"

Konuşmasının devamında esnafların yaşadığı maddi sıkıntıların çözümünde, görevin hükümete düştüğünü belirten Başkan Ataç, "Bu en kısa zamanda çözülmesi gereken bir iş ve görev de hükümete düşüyor. Bu durumu toparlayıp, tatlıya bağlamaları önemli. Dileğimiz aşılama sürecinin daha fazla geciktirilmeden başlatılması ve ekonominin de böylelikle normalleşmesi. Kahvehaneler, internet kafeler, kantinler, otel personelleri olmak üzere bize ulaştırılan listeye destek sağlayacağız. Bu bizim için önemliydi. Sizin için de önemli tabi. Bu destek, dokuz aydır iş yerleri büyük oranda kapalı olan esnafımızın sorunlarını çözmez ancak onlarla toplumsal dayanışma içinde olduğumuzu onları düşündüğümüzü hissettirerek moral verme ve dayanma gücünü artırma işlevi görebilir" sözlerini kullandı.

Ekrem Birsen: Örnek davranış

Başkan Birsen ise Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Bir atasözü var; çok veren maldan, az veren candanmış. Tepebaşı Belediye Başkanımızın bu örnek davranışı için şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ederim. 328 muhtaç duruma düşen esnafımıza, sanatkarımıza yardımda bulundular. Darısı diğer kurumların başına" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek
Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tepebaşı'nda zor durumdaki esnafa destek - Son Dakika


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