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Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

1 dakika önce

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu.

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü, System.String[]

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.


Olay, Bağcılar Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametine seyir halinde olan bir araçta yaşanmıştı. Araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah diğer sürücülerde paniğe neden olmuştu. O anlara ait bir fotoğrafın sosyal medyadan paylaşılıp büyük tepki çekmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün İdris A. olduğu tespit edildi.


Eyüpsultan ilçesindeki evinde gözaltına alınan İdris A. ifadesinde, o esnada aracın arka koltuğunda oturan oğluna ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silahın camdan dışarı çıkartıldığını belirtti. İdris A. ifadesinin ardından "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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