TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu

TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu
05.05.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emre Tezmen, Yükseköğretim Kurulu’nun onayıyla İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı oldu. Üniversite, yeni dönemde yeni nesil dijital teknolojiler ile, uzay ve tıp odaklı Ar-Ge çalışmalarında dönüşüm sürecine giriyor.

Tera Holding, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olduğunu duyurdu. Topkapı Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine Emre Tezmen’in getirilmesiyle yeni bir döneme başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan atama ile birlikte üniversite yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlatıldı.

Yeni dönemde Topkapı Üniversitesi, teknoloji ve Ar-Ge odaklı bir vizyonla hareket edecek. Üniversite yönetimi, bilimsel üretkenliği artırmayı, yenilikçi projeleri desteklemeyi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini merkeze alarak akademik yapıyı daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

Üniversitenin yeni yol haritasında ileri teknolojiler, uygulamalı eğitim modelleri ve sektör iş birlikleri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda öğrencilerin mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini hızlandıracak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Topkapı Üniversitesi, yeni yönetim anlayışıyla birlikte yalnızca akademik başarıyı değil, ulusal ve uluslararası alanda daha görünür ve tercih edilir bir üniversite olmayı amaçlıyor. Kurum, sürdürülebilir büyüme ve istikrarlı gelişim hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor.

Emre Tezmen liderliğinde şekillenen bu yeni dönemde, üniversitenin eğitim kalitesinin artırılması, teknoloji temelli projelerin yaygınlaştırılması ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu

“Üniversitemizi teknoloji ve üretim gücüyle öne çıkaracağız”

Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Emre Tezmen, yeni dönemle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Topkapı Üniversitesi olarak yeni dönemde teknoloji ve Ar-Ge odaklı güçlü bir yapılanma sürecine giriyoruz. Üniversitemizi sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda ürettiği değer ve geliştirdiği projelerle öne çıkan bir kurum haline getirmeyi hedefliyoruz.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkeze alan bir üniversite modeli inşa edeceğiz. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş hayatına hızlı adapte olabilen, donanımlı bireyler olarak yetişmesi en önemli önceliklerimizden biri olacak.

Topkapı Üniversitesi’ni Türkiye’de en çok tercih edilen ve en beğenilen üniversiteler arasında konumlandırmaya devam edeceğiz. Teknoloji, bilim ve üretim odağında ilerleyen bir üniversite olarak güçlü bir geleceğe adım atıyoruz.”

Topkapı Üniversitesi, yeni yönetim ve stratejik vizyon doğrultusunda teknoloji, bilim ve Ar-Ge eksenli projelerle eğitim alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Son Dakika

Son Dakika Üniversite TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı
Fener’in yıldızı Trabzonspor’a gidiyor Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Amedspor’un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:08
Anayasa Mahkemesi’nden Fenerbahçe kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Fenerbahçe kararı
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 13:08:05. #7.12#
SON DAKİKA: TERA HOLDİNG YKB Emre Tezmen Topkapı üniversitesi mütevelli heyeti başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.