Terk edilen köpekler aç kalmasın diye gece gündüz mücadele ediyorlar - Son Dakika

Terk edilen köpekler aç kalmasın diye gece gündüz mücadele ediyorlar

Onları en çok sokak hayvanlarının karnının doyması mutlu ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sahipleri tarafından sokağa, ormanlık alanlara, dağlara bırakılan evcil hayvanlar aç kalmasın diye gönüllü olarak mücadele eden hayvan dostları, tüm zorluklara rağmen sokak köpeklerinin karınlarını doyuruyor.

Kocaeli'de vatandaşlar tarafından sahiplenilen ve bir süre sonra ormanlık alanlara, dağlara bırakılan sokak köpeklerine gönüllü olarak bir araya gelen vatandaşlar umut oluyor. 1994 yılından beri hizmet veren Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği bünyesinde bir araya gelen gönüllü vatandaşlar, ormanlık alanlara, dağlara bırakılan köpeklerin aç kalmaması için gece gündüz mücadele ediyor. Çoğu zaman mama bulamayan dernek üyeleri kasaplardan topladıkları kemiklerle köpeklerin aç kalmasını önlüyor. Her gün araçları ile dağ dağ gezen hayvan dostları, ölüme terk edilen sokak köpeklerinin karınlarını doyuruyor, hasta ya da yaralı olan hayvanları tedavi ettirerek sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyor. Yeteri kadar maddi destek bulamayan dernek üyeleri, hayvanları doyurabilecek mama bulmakta bile güçlük çekiyor.

"Sokak köpekleri için mama, gıda, onları tedavi ettirecek kaynak bulamıyoruz"

Hayvanların karınlarının doyduğunu görmenin mutluluğu ile gece gündüz sokak köpekleri için çabaladıklarını söyleyen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, zorlu bir mücadele verdiklerini ifade ederek, "1994 yılında kurulmuş bir derneğiz. Sokak hayvanlarının sadece beslenmesi ve tedavisi değil, sosyal haklarının savunulması içinde savaşıyoruz. Şu anda gündemimizde sokağa terk edilmiş hayvanlar, en çok da köpekler var. Sokak köpekleri için mama bulamıyoruz, gıda bulamıyoruz, onları tedavi ettirecek kaynak bulamıyoruz. Bizler dernekler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, bireysel çalışanlar, bunu dava edinmiş herkes kısıtlı imkanlarla onların hem yaşam haklarını savunmaya hem de onları doyurmaya, yaşatmaya ve yuvalandırmaya çalışıyoruz. Çok zor bir dava. Kendimizi bu konuda suya yazı yazar gibi hissediyoruz. Çünkü bu bizim altında kalkabileceğimiz bir yük değil. Şu an İzmit'in tepelerinde, bir dağın başındayız. Burada bir şantiye vardı, şimdi kalktı. Bunlar şantiye yemekleri ile besleniyordu. Biz de haftada birkaç kez desteğe geliyorduk. Şimdi bunlar burada hiçbir şey bulamayacak. İzmit'in değil, Kocaeli'nin, Türkiye'nin her yerinde bu manzarayla karşılaşabilirsiniz" dedi.

"Şu anda derneğimizin kliniklere 60 bin TL borcu var"

Hayvanlara umut ararken en zorlandıkları noktanın mama ve tedavi desteği bulamamalarının olduğunu ifade eden "Bizim bundan çıkarımız ne diye sorarsanız, huzur, vicdan rahatlığı, mutluluk. Bunun mutluluğunun tarifi bambaşka bir şey. Çaresiz olan bir cana dokunmak, onu doyurup tedavi etmek tarifsiz bir mutluluk. Eşimizden, ailemizden, zamanımızdan feragat ederek bunu yapıyoruz. Çoğu insan tarafından da anlaşılamıyoruz. 'Sizin başka işiniz yok mu', 'onların rızkını Allah verir' gibi ithamlarla karşılaşıyoruz. Ama durumu gördüğünüz gibi. Bunlara yardım eden bizden başka kimse yok. Bunu görüp bize yardım etmek isteyenler de oluyor. Ama çoğu kişiden destek alamıyoruz. Kocaeli bir sanayi kenti. Biz iş adamlarına ulaşamıyoruz. Şu anda derneğimizin kliniklere 60 bin TL borcu var. 60 kişiye ulaşmak bu kadar zor olmamalı. Belki buradan sesimizi duyurabiliriz" diye konuştu.

Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleyen Cankut Kırca isimli genç ise sokak hayvanları için her türlü zorluklarla karşılamalarına rağmen çabalarından vaz geçmediklerini belirterek, "İzmit'te çöplerden yemek toplayarak onların bir nebze olsun yardımlarına çalıştık. Üniversitenin bulunduğu Umuttepe'de o kadar köpek sirkülasyonun arasında boğulurken, hiçbir yardım gelmezken kendi imkanlarımızı oluşturmaya çalıştık. Onları gördüğümüzde nasılsa bir şekilde ihtiyaçlarını giderir, bir şekilde hayatlarını idame ettirebilir yönündeki cümleler duydukça daha çok bu işe sarılıyorsunuz. Çünkü onların bizlerden başka kimsesi yok. Zamanında bu hayvanları evcilleştirip biz dünyamıza soktuk. Ormanlık alanlara atıp onlarsız bir yaşam düşünemediğimiz için bu işe girdik. Yeri geldiğinde uykumuzdan feragat ediyorsunuz, yeri geliyor zamanınızı veriyorsunuz. Bu iş gönüllülük esaslı bir durum olduğu için herkesin yapamayacağı bir şey değil. Ama herkes maddi manevi destek verebilir" şeklinde konuştu.