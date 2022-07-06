Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi - Son Dakika
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Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi

06.07.2022 17:08

ABD'deki bir havaalanında terk edilen Chewy adlı köpeğin ismi bilinmeyen sahibi tarafından bırakılan not, okuyanları duygulandırdı. Söz konusu notta, "Merhaba. Ben Chewy. Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi." yazıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletindeki bir havalimanına terk edilen 3 aylık yavru köpek, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Köpeği koruma altına alan vatandaşlar, yanında bir de not buldu.

SAHİBİ BIRAKMIŞ

Notun içeriğini okunmasının ardından kısa sürede sahibi tarafından yazıldığı anlaşıldı. Söz konusu notta, "Merhaba. Ben Chewy. Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi. Beni tüm kalbiyle bırakmak istemedi ama başka seçeneği de yoktu" ifadeleri yer aldı.

Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Sevimliliği nedeniyle bölge halkının sevgilisi olan Chewy'e çok geçmeden yeni bir ev bulundu. Connor ve Millie's Dog Rescue'nun kurucusu Lindia Gilliam, küçük köpeği sahiplenme kararı aldı. Chewy'in son fotoğraflarında bir hayli mutlu olduğu görüldü.

Terk edilen yavru köpeğin sahibi tarafından bırakılan gizemli not, okuyanların yüreklerini parçaladı
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Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Son Dakika

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