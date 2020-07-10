Termik santralin bulunduğu Tunçbilek beldesinde hava kalitesi ölçümüne başlandı - Son Dakika

Termik santralin bulunduğu Tunçbilek beldesinde hava kalitesi ölçümüne başlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeniden üretime başlayan Tunçbilek Termik Santrali'nin bulunduğu Tunçbilek beldesinde, "hava kalitesi ölçümüne" başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yeniden üretime başlayan Tunçbilek Termik Santrali'nin bulunduğu Tunçbilek beldesinde, "hava kalitesi ölçümüne" başlandığı bildirildi.

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Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kütahya'da faaliyet gösteren Seyitömer Termik Santrali ile Tunçbilek Termik Santrali'nin Geçici Faaliyet Belgesi bulunmadığından 1 Ocak 2020'de faaliyetinin durdurulduğu, gerekli bakım ve revizyonların tamamlanmasının ardından 4 Haziran 2020'de Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenerek yeniden üretime başlandığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Santrallerin üretim izni verilen bacalarında bulunan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ile emisyon değerleri 7 gün 24 saat izlenmektedir. Ayrıca santraller İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yerinde de denetlenmektedir. Bu kapsamda, Tunçbilek beldesinde hava kalitesini izlemeye yönelik olarak bakanlığımız seyyar hava kalitesi ölçüm aracı 7 Temmuz 2020 de kurulmuş ve ölçüm yapılmaya başlamıştır. Ölçüm aracının yeri beldenin hakim rüzgar yönü dikkate alınarak belirlenmiş olup farklı noktalarında da ölçümler yapılacaktır."

Tunçbilek, Seyitömer, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termik santralin bulunduğu Tunçbilek beldesinde hava kalitesi ölçümüne başlandı - Son Dakika
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