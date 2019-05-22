Son Dakika Haberleri: Terminator: Dark Fate Filminin Resmi Görseli Yayımlandı

Terminator: Dark Fate Filminin Resmi Görseli Yayımlandı

9 saat önce

Terminator serisinin yeni filmi olan Terminator: Dark Fate filminin görseli, filmin resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Terminator: Dark Fate Filminin Resmi Görseli Yayımlandı, System.String[]
Terminator serisinin merakla beklenen yeni filmi Terminator: Dark Fate'in ilk posteri sinemaseverlerle paylaşıldı. Posterde Sarah Conor'ın dönüşünü görüyoruz.

"Welcome to the day after judgement day" sloganıyla birlikte yayınlanan posterde, filmin yönetmeni ve oyuncuları hakkında da bilgiler yer almakta. Arnold Schwarzenegger'in T-800 olarak dönüş yaptığı Terminator: Dark Fate filminin bilindiği üzere perşembe sabah saatlerinde Amerika'da ilk fragmanı yayınlanacak. Fragmanı, Türkiye'de öğle saatlerinde izleme imkanı yakalayacağız.

Terminator: Dark Fate'in yönetmen koltuğunda Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyor. Filmin senaryosunu Nolan'ın Batman filmlerinin senaryosuna imza atan David S. Goyer, usta isim James Cameron, Justin Rhodes ve Billy Ray kaleme aldı. Filmin oyuncu kadrosundaysa Before I Fall, Rock of Ages gibi yapımlardan tanıdığımız Diego Boneta; Black Mirror ve Halt and Catch Fire yapımlarından tanıdığımız Mackenzie Davis; Lady, La Vendedora de Rosas dizilerinden hatırladığımız Natalia Reyes gibi isimler yer alıyor.

Terminator: Dark Fate'in ülkemizdeki 1 Kasım 2019'da hayranlarıyla buluşması bekleniyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:07 
Terminator, Teknoloji
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