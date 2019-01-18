Son Dakika Haberleri: Termometreler Eksileri Gösterirken Polis Ekipleri Uygulamalarına Aralıksız Devam Ediyor

Termometreler Eksileri Gösterirken Polis Ekipleri Uygulamalarına Aralıksız Devam Ediyor

53 dakika önce

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Termometreler Eksileri Gösterirken Polis Ekipleri Uygulamalarına Aralıksız Devam Ediyor, System.String[]
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubeye bağlı Yunus Timleri, soğuk hava koşullarına rağmen aralıksız uygulamaya devam ediyor. Şehrin birçok farklı bölgesinde asayiş uygulamalarını sürdüren Yunus Timleri vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Soğuk hava koşullarına rağmen Afyonkarahisar halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüren timler, uygulamada ruhsatsız silah ve çok sayıda bıçağa da el koyarak idari işlem yaptı. Uygulamalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar soğuk hava koşullarında çalışan emniyet mensuplarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:59 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
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