Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Zanlı Serbest Bırakıldı

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Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti