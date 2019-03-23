Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Zanlı Serbest Bırakıldı
41 dakika önce
Adıyaman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının ve aralarında HDP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman
merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının ve aralarında HDP
Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu 9 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından önceki gün PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı şüphesiyle Adıyaman il merkezi, Çelikhan
ilçesi ile Malatya
ve Gaziantep
'te gözaltına alınan 9 kişi önceki gün adli makamlara sevk edildi.
Aralarında HDP Çelikhan Pınarbaşı Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin U.'nun da bulunduğu H.D, I.Ç, E.Ç, Ş.Y, T.U, M.Ö, M.G. ve E.S. savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ağız Ceza Mahkemesi tüm şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:12 Kaynak: İHA
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