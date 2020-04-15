Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu - Son Dakika
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: Bir terörist daha teslim oldu
6 saat önce
Mardin'de yaklaşık 13 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Helin kod adlı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Mardin'de yaklaşık 13 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Helin kod adlı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna yolu ile terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Helin kod adlı Rahime Aslan isimli bölücü terör örgütü mensubunun 2006 yılında örgüte katıldığı, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan suç kaydının olduğu tespit edildi. İkna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlanan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:48 Kaynak: İHA
Son Dakika İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu 100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk