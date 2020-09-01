Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" grubu üyesi 1 kişi Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" grubu üyesi 1 kişi Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten Mezopotamia Hackers grubunun 81 ilde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan A.B. isimli şahıs Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın üzerinde ve kaldığı yerde arama kararına istinaden yapılan aramada; çok sayıda cep telefonu, başka şahıslar adına düzenlenmiş kimlik kartı ve bankamatik kartlarına el konuldu. (İHA)

Silivri, PKK, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 23:37 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Terör örgütü talimatıyla faaliyet yürüten hacker grubu üyesi 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim

Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya

İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar

G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo