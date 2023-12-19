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İran'da Akaryakıt İstasyonlarında Teknik Arızalar - Son Dakika
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İran'da Akaryakıt İstasyonlarında Teknik Arızalar

İran genelindeki akaryakıt istasyonlarında teknik arızalar nedeniyle tedarik hizmetleri sekteye uğradı. İsrail bağlantılı bir hacker grubunun siber saldırısının sonucu olduğu belirtiliyor.

İran\'da Akaryakıt İstasyonlarında Teknik Arızalar
19.12.2023 - 14:03,
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TAHRAN, 19 Aralık (Xinhua) -- İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pazartesi günü İran genelindeki akaryakıt istasyonlarının çoğunda teknik arızalar nedeniyle tedarik hizmetleri sekteye uğradı.

İsrail medyası, İran'da benzin istasyonlarının kapanmasının, kendilerini "Gonjeshke Darande" (Yırtıcı Serçe) diye adlandıran İsrail bağlantılı bir hacker grubunun siber saldırısının sonucu olduğunu belirtti.

Grup, 2022 yılında da İran'ın güneybatısındaki büyük bir çelik şirketini hacklediğini iddia etmişti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: İran'da Akaryakıt İstasyonlarında Teknik Arızalar - Son Dakika
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