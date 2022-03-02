Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi

02.03.2022 09:21
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi

Ukrayna'ya destek vermek amacıyla Rusya'ya karşı sanal savaş başlatan en popüler hacker gruplarından biri Anonymous'un resmi internet sitesi Rus hacker grubu Killnet tarafından hacklendi.

Rusya- Ukrayna savaşı, sanal dünyada da şiddetini artırarak devam ediyor. Hacker gruplarının karşılıklı olarak devlet kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdikleri saldırıların ardından bu defa hedef tahtasına birbirlerini oturttular. Rus hacker grubu Killnet, Rusya Devlet Başkanlığı sitesi başta olmak üzere tüm kurumlara siber saldırılar yapan Anonymous'un resmi internet sitesini hackledi.

KILLNET ANONYMOUS'UN RESMİ SİTESİNİ HACKLEDİ

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa sanal dünyada da tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın saldırı kararının ardından dünyanın en popüler hacker grubu Anonymous, Ukrayna'ya destek olmak için Rusya'ya siber saldırı başlatmıştı. Kremlin Sarayı'nın resmi internet sitesi, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumların internet sitesine saldırılar düzenleyen Anonymous, bu sitelere erişimi durdurmuştu.

Anonymous'un saldırılarının ardından Rus hacker grubu Killnet ise, Anonymous'un resmi internet sitesine saldırdı. Anonymous'un internet sitesi çökertmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşan Killnet, Anonymous'un internet sitesine saldırı yaptıklarını ve erişime kapattıklarını duyurarak, Rus ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin vatandaşlarına çağrıda bulundu. Sahte görüntülerle Rusya'ya karşı bilgi savaşı başlatıldığını savunan Rus bilgisayar korsanları, bu görüntülere kimsenin inanmamasını istedi.

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Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi - Son Dakika


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