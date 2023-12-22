GTA 6 fragmanını sızdıran 18 yaşındaki otizmli hacker\'a ömür boyu hastanede kalma cezası

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Dünyanın en fazla oynanan oyunlarından Grand Theft Auto (GTA) 6'nın görüntülerini sızdıran 18 yaşındaki hacker süresiz 'hastane cezası'na çarptırıldı. BBC'nin haberine göre otistik olan Arion Kurtaj, uluslararası Lapsus$ hacker grubunun bir üyesi.

ŞİRKETLERİ MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRATTILAR

Bu grubun Uber, Nvidia ve Rockstar Games gibi teknoloji şirketlerine yaptığı siber saldırılarda şirketleri milyonlarca dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. İngiliz Yargıç, yeteneği ve suç işleme eğilimi ile Arion Kurtaj'ın halk için 'risk oluşturmaya devam ettiği' görüşüne vardı.

18 yaşındaki hacker Arion Kurtaj.

AKUT OTİZM NEDENİYLE MAHKEMEYE ÇIKMASI UYGUN DEĞİL

Arion Kurtaj, "Bir tehlike olarak görülmediği" sürece ömür boyu güvenli bir hastanede kalacak. Kurtaj'ın gözaltındayken şiddet uyguladığı ve yaralanma ile maddi hasara yol açtığı rapor edildi. Doktorlar, Kurtaj'ın akut otizmi nedeniyle mahkemeye çıkmaya uygun olmadığını değerlendirdi. Bu nedenle jüriden, Kurtaj'ın suç kastı olup olmadığını değil sadece iddia edilen eylemleri yapıp yapmadığını belirlemesi istendi.

"EN KISA SÜREDE SİBER SUÇA GERİ DÖNME NİYETİNDE"

İngiliz medyasının aktardığına göre, akıl sağlığı değerlendirmesinde Kurtaj'ın "mümkün olan en kısa sürede siber suça geri dönme niyetini dile getirdiği ve oldukça motive olduğu" belirtildi.

GTA6 FRAGMANI İZLENME REKORU KIRDI

Rockstar Games, fragmanın internete sızmasının ardından Grand Theft Auto 6'yı ilk kez aralık ayı başında yayınladı. Video 24 saat içinde 94 milyon izlenerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girerken, 1,5 dakikalık fragmana göre oyun Miami Vice City'de geçecek. Oyunun başrollerinden biri de bir kadın karakter. Fragman, oyunun ikili kahramanlarından biri olan Lucia'nın hapishane üniforması içinde bulunduğu sırada açılıyor ve Lucia ile bir ortağının bir mağazayı soymasıyla kapanıyor.