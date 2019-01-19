Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Tarafından Kullanılan 3 Mağara, 2 Barınma Alanı ve 1 Sığınak İmha Edildi

Terör Örgütü Tarafından Kullanılan 3 Mağara, 2 Barınma Alanı ve 1 Sığınak İmha Edildi

49 dakika önce

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silopi ilçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullandıkları 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör Örgütü Tarafından Kullanılan 3 Mağara, 2 Barınma Alanı ve 1 Sığınak İmha Edildi, System.String[]
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Silopi ilçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerin bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullandıkları 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19 Ocak 2019 tarihinde, ilimiz Silopi ilçesi Derebaşı köyü Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız unsurlarınca, icra edilen operasyon sonucunda, BTÖ mensuplarınca bahar ve yaz aylarında geçici olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve 1 sığınak tespit edilmiş olup operasyon bölgesinde, 2 adet EYP düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, EYP yapımında kullanılan pil, kablo ve metal parçalar ile yaz aylarında kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:18 Kaynak: İHA

Silopi, Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa
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