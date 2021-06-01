Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı Münbiç ilçe merkezinde ve kırsal kesimindeki halkın örgüt karşıtı gösterileri büyüyerek sürüyor.

İlçe merkezindeki Cezire Yolu Ofisler Caddesi'nde toplanan Münbiçliler, dayatılan "sokağa çıkma yasağı"na rağmen terör örgütünü bugün de protesto etti.

Göstericiler, alıkonmaların son bulması, "zorunlu askerlik" uygulamasının kaldırılması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını talep ediyor.

Protestocuları dağıtmak için ateş açan YPG/PKK'lı teröristler ise son iki günde halk hareketine katılan çok sayıda sivili alıkoydu.

İlçe merkezi ve kırsal kesimde gösteriler devam ederken, terör örgütünün de Rakka ve çevresinden onlarca teröristi Münbiç'e sevk ettiği öğrenildi.

İlçe merkezinde dün başlayan gösteriler, gün içinde Münbiç kırsalına da sıçramıştı. Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen seslerini duyurmak için ilçe merkezine hareket etmişti. İlçe merkezinin girişindeki Kaddaf kontrol noktasında teröristler tarafından açılan ateşte 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.