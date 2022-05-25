Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yürütülen, Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

TERÖRE "ÇELİKTEN PENÇE"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

"SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü, sürdüreceği vurgulandı.