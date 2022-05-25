Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi

25.05.2022 18:33

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarına devam ediyor. TSK, sınır ötesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonunda 3, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde ise 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde yürütülen, Pençe-Şimşek, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarındaki gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

TERÖRE "ÇELİKTEN PENÇE"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

"SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

Bakanlık'tan yapılan bir diğer açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü, sürdüreceği vurgulandı.

Terör örgütüne sınır ötesinde darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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