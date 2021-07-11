Son dakika haberleri: TERÖRDEN ARINDIRILAN CUDİ DAĞI'NDA 40 YIL SONRA FESTİVAL - Son Dakika

ŞIRNAK'ta 40 yıldır gidilemeyen ve sürekli terör olayları ile gündeme gelen Cudi Dağı, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte 'Hz. Nuh Festivali'ne ev sahipliği yaptı.1980'den sonra ilk defa Şırnak'taki Cudi Dağı'nda Hz. Nuh Festivali düzenlendi. Karayoluyla Sefine Bölgesi'ne ulaşanlar, Hz. Nuh'un Mabedi'nde şükür namazı kıldı. Rivayete göre, Hz. Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu 2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesi Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için Kudüs'ten sonra en kutsal yer olarak biliniyor. Sefine'ye girişler 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yasaklanmıştı. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalar nedeniyle Cudi Dağı'na güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar 1984 yılından bu yana çıkamıyordu. Güvenlik güçlerince sürdürülen kapsamlı operasyonlar neticesinde bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Şırnak Valiliği himayesinde, belediye, Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Cudi Dağı Festivali etkinliği düzenlendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Rektör Mehmet Emin Erkan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tekin Aktemur, siyasi parti temsilcileri, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişinin katıldığı festivalde, 40 yıl sonra çıkılan Cudi Dağı'nda barışı sembol eden güvercinler uçurulduktan sonra erbaneler eşliğinde söylenen türkülerle festival alanına geçti. Festival alanında Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra, protokol konuşmaları yapıldı.

'CUDİ, İNSANLIK TARİHİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekti. Vali Pehlivan, "Bugün alana indiğimiz andan itibaren dikkatli baktım da herkesin gözlerin nemliydi. Duygulu ve tebessüm vardı. Ne mutlu ki bu günleri yüce Allah bizlere yaşattı. Şükürler olsun şu anda Cudi'deyiz. Cudi, insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor. Dinler tarihi açısından ayrı bir önem ifade ediyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak kabul edilen Nuh tufanından sonra Nuh'un gemisinin bünyesinde barındırıyor ve asırlardır ziyaret ve festival geleneğinin en eski örneğini adeta teşkil ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarını müstesna hatıralarını bünyesinde muhafaza ediyor. Cudi son yıllarda maalesef biraz boynu büküktü, mahzundu, garipti çünkü bölücü terör örgütü asırlardır ziyaret geleneğini yaşatan insanlarımızın, vatandaşlarımızın buraya gelmesinde önünde set oluşturmuştu. Ama şükürler olsun güçlü devletimiz kararlılıkla terörle mücadeleyi sürdürdü. Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve kurucularımız güvenlik sağlanmaya devam ediyor" dedi.

BAKAN SOYLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Vali Pehlivan, konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Bakan Soylu, telefonda festivale katılanlara, şunları söyledi: "Özellikle bugün Cudi Dağında tarihi bir buluşma gerçekleşiyor. Bu tarihi buluşma bize toprağımızın, medeniyetimizin ve alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Bu tarihi buluşma için hakikatten çok beklendi. Biz sabırlı bir milletiz. ve o sabrın sonunun da selamet olduğunu da gösterildi."Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise "Bugün çok mutluyuz. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün coşkuluyuz. 1700 yıllık bir geleneği, Atalarımızın bıraktığı kültürel mirası yeniden canlandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 40 yıl sonra yine barış, birlik ve beraberlik içinde Sefine-i Nuh'tayız. Şehirlerin sahip oldukları kültürel değerler, şehrin kimliğini ve tarihi hafızasını oluşturan en önemli varlıklardır. Bu nedenle kültürel değerlere sahip çıkmak, onları yaşatmak ve geleceğe bırakmak her bireyin asli vazifesidir" diye konuştu.