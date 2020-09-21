Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi - Son Dakika

Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi

Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi Diyarbakır'da kentin tarihine, kültürüne, sosyal ve turistik yerlerine ışık tutup tanıtımını sağlaması amacıyla çekilen klip, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca Süryanice ve Japonca olarak yayınlandı.

Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kentin tarihine, kültürüne, sosyal ve turistik yerlerine ışık tutup tanıtımını sağlaması amacıyla çekilen klip, Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça, İngilizce, İtalyanca, Almanca Süryanice ve Japonca olarak yayınlandı.

Yapımı Diyarbakırlı 4 arkadaş tarafından üstlenen 'Kültürleri Barındıran Kent Diyarbakır' adlı tanıtım klibi 9 ayrı dilde 11 farklı sanatçı ile seslendirildi. 18 farklı tarihi noktada çekimi yapılan klip yayına hazırlanırken, tanıtımı üstlenen arkadaşlar, kente gelmesi hedeflenen 5 milyon turist için STK'lardan destek bekliyor.

50 milyon izlenme bekleniyor

Yapımcılığını üstlenen TÜRSAB Güneydoğu BTK Başkan Yardımcısı, Serdat Baturay, klibi 50 milyon kişinin izlemesini beklediklerini ve STK'lardan destek gelmesi gerektiğini söyledi. Baturay, "Diyarbakır'ın turizmde yeterli alanda katkı almadığını düşünüyorum, eğer 2023 yılında 5 milyon turist hedefimiz var ise Diyarbakır'ın tarihi yerlerini, gastronomisini, tatlısını anlatmamız lazım. Bu anlatım noktasında da şuanda yaptığımız 'Diyarbakır'da 9 Nefes Projesi ile güzel görüntü ve seslerle 9 ayrı dilde 11 ayrı sanatçı ile yaptığımız bu projenin dünya genelinde 50 milyon izlenme hedefi koyduk. Hedeflerimizde artışlar da olabilir, bu noktada şuana kadar yaptığımız her şey şahsım ve arkadaşlarımla yaptık. Ama bu noktadan sonrası çok daha önemli bir şeyi yaparsak reklamla desteklemesek başarılı olamaz, günümüzün şartlarında reklam bu işin maliyetinin çok daha üstünde kalabiliyor. Bunun için Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının bu projeye destek vermesini 50 milyon değil daha ok üstüne çıkmamız ve 5 milyon turist hedefimizi gerçekleştirmemiz için tüm turizm paydaşlarının bu noktada bize destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

"Diyarbakır için bir şeyler yapabilmek beni çok onore etti"

Diyarbakır'ın tanıtımı için çekilen klipte Arapça şarkı seslendiren ünlü şarkıcı Vural ise Diyarbakırlı olduğunu memleketi için böyle bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu kaydetti. Şarkıcı Vural, "Bu proje yaklaşık 9 aydır üzerinde çalıştığımız ve şuanda sonucuna vardığımız bir proje. Ben projede 9 nefesten Arapçasını seslendirdim, Diyarbakır için bir şeyler yapabilmek beni çok onore etti. Çünkü kadim bir şehir ve bu şehirde büyüdüm, İstanbul'da yaşıyorum, bu proje ile ilgili bir şeyler yapabilmek beni çok mutlu ve onore etti. İnşallah bu proje iyi yerlere gelir, hem Türkiye hem de dünyada ses getirmiş oluruz. Projenin amacı Diyarbakır'ı bütün dünyaya tanıtabilmek ve bu doğrultuda ilerlemek 9 dilde yapmamızın nedenlerinden biride buydu" diye konuştu.

"Diyarbakır üzerindeki farklı düşüncelerin artık ortadan kalkmasını istiyoruz"

Projede yer alan 4 arkadaştan gazeteci Ramazan Demir de Diyarbakır'ın üzerindeki olumsuz düşüncelerin kalkması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Demir, "Biz 4 arkadaş Diyarbakır için ne yapabiliriz diye düşündük. 9 dilde bu kenti tanıtmak istedik, 9 dilde yöresel türkülerimizi seslendirdik. Bunu yaparken tek amacımız Diyarbakır'ı tanıtmaktı, umuyorum iyi işler ortaya çıkardık. Bundan sonrada Diyarbakır'ın turizm açısından hak ettiği değere kavuşacağına inanıyorum. İnsanların Diyarbakır üzerindeki farklı düşüncelerin artık ortadan kalkmasını istiyoruz, herkesi Diyarbakır'ı gelip görmeye davet ediyoruz. Bize destek olunduğu sürece daha iyi şeyleri oraya çıkartacağımıza inanıyorum. Diyarbakır'ın hak ettiği konuma gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve yapacağız da" şeklinde konuştu.

"9 ay çekim yaptık"

Diyarbakır'ı 9 ayda tanıtmak için sabırla çalıştıklarını kaydeden yönetmen Edris Haydar projede herkesin gönüllü çalıştığını belirtti. Haydar, "Diyarbakır'da 9 Nefes Projesini 18 noktada, bütün tarihi ve dini mekanlarda çektik. 11 sanatçı bu projede yer aldı, yaptığımız bu çalışmada şarkıyı söyleyen sanatçı arkadaşımız 9 dilde söyledi. Her bir dilin o tadını vermek için yörelerin müziklerini de kullandık. Diyarbakır'ın 4 türküsü üzerine bu projeyi yaptık, 9 dile çevirdik aynı melodi üzerinde gittik. 9 ay 3 mevsim çekim yaptık, umarım güzel bir mesaj olur dünyaya, Diyarbakır'ı görmeyen insanlar bu projeyi izlerken gelsinler görsünler bizim bu memlekete bir katkımız olsun. Bu projeyi yaparken maddi beklentimiz olmadı, tamamen gönüllü bir iş projesiydi. Bütün çalışma arkadaşlarımızda gönüllü yaptı. Ekim'in ilk haftası yayına girecek herkesten bu projeyi desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi

Diyarbakır, Zazaca, Kürtçe, Arapça, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Terörden arındırılan Diyarbakır'ın tanıtımı için 9 dilde klip çekildi - Son Dakika

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