Terörden tamamen temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin yeni gözdesi oldu - Son Dakika

Hakkari'de, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terörden arındırılan Kaval köyü, el değmemiş doğası ile öne çıkıyor. Huzur ortamının sağlandığı köydeki şelaleye giden sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, doğa harikası şelalenin önünde poz verip, taşların üzerinde uzanarak çektiği fotoğrafları takipçileri için sosyal medya hesabında paylaştı.

DOĞA SEVERLER BÖGEYE AKIN EDİYOR

Doğaseverlerin de dikkatini çeken bölge, yöre halkı tarafından 'Saklı Cennet' olarak adlandırılıyor. Sağlanan huzur ortamı ile birlikte bölgeye giden sosyal medya fenomeni gezgin Rabia Saçıkara, Kaval Deresi'ndeki Şelale önünde kamp kurarak takipçileri için pozlar verdi.

"HAKKARİ HİÇ ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL"

Türkiye'nin 80 ilini dolaştığını 81'nci ve son durağının da Hakkari olduğunu belirten Saçıkara; "Hakkari'yi çok beğendim. Hiç anlatıldığı gibi değil. Hiç haberlerde duyduğumuz gibi değil. Her tarafı çok güvenliydi. Burada kamp yapmayı planlıyorum. Kato dağının eteklerinde bulunan Kaval Şelalesini keşfetmeye geldim ve keşfettim. Yüzdüm. Burası halen çok sıcak. Sonbahar olmasına rağmen yaz ayında gibiyiz şuan. Bence Hakkari kesinlikle görülmesi gereken şehirlerden biri; buzullarıyla, buzul gölleriyle, şelaleleriyle, yemyeşil doğası ve heybetli dağlarıyla beni mest etti" ifadelerine yer verdi.