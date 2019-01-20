Son Dakika Haberleri: Teröre Asla Geçit Vermeyeceğimizi Dünyaya Gösterdik"

Teröre Asla Geçit Vermeyeceğimizi Dünyaya Gösterdik"

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.

Teröre Asla Geçit Vermeyeceğimizi Dünyaya Gösterdik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Oktay, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınırlarımızda oluşabilecek terör bataklığını kurutmak, bölgeye huzuru getirmek için önce Fırat Kalkanı, sonrasında Zeytin Dalı Harekatı ile teröre asla geçit vermeyeceğimizi ve bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Afrin Harekatı'nın yıl dönümü münasebetiyle tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömür diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Politika
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