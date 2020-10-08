CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı - Son Dakika

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı

08.10.2020 22:23

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, baygınlık geçirdi. Daha sonra yayına devam eden Fulya Öztürk, Skorsky helikopter ile Cudi Dağı'nın zirvesine çıkarken tedbir amaçlı yapılan manevra sırasında çığlık çığlığa kaldı.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Şırnak'ta Cudi Dağı'nda, Jandarma Komandoların yürüttüğü Yıldırım Operasyonu'nu kahramanlarla birlikte takip etti. Gece boyunca askerlerle operasyonu izleyen Fulya Öztürk, kahraman Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

TERÖRİSTLERİN SIĞINDIĞI MAĞARADA YAYIN YAPARKEN BAYILDI

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, baygınlık geçirdi. Öztürk, "O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim" ifadeleriyle ne kadar zorlandığını anlattı.

Teröristlerin sığındığı mağarada yayın yapan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk bayıldı

HELİKOPTER MANEVRA YAPARKEN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Daha sonra yayına devam eden Fulya Öztürk, Skorsky helikopter ile Cudi Dağı'nın zirvesine çıkarken tedbir amaçlı yapılan manevra sırasında çığlık çığlığa kaldığı görüldü.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı

Fulya Öztürk, Şırnak, Cudi, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı - Son Dakika

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