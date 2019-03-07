Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Yaktığı Cami İbadete Açıldı

Teröristlerin Yaktığı Cami İbadete Açıldı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), restorasyonun ardından 4 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

Teröristlerin Yaktığı Cami İbadete Açıldı, System.String[]
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği ata yadigarı Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Camisi), restorasyonun ardından 4 yıl aradan sonra ibadete açıldı.

PKK'lı teröristlerin şehirlerde tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirerek gerçekleştirdiği saldırılar sonucu zarar gören Sur ilçesindeki 500 yıllık Fatih Paşa Camisi'nin restorasyonu 10 milyon lira kaynak kullanılarak tamamlandı.

Diyarbakır'a vali olarak atanan Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516 yılında inşa edilen ve üst örtüsünün kurşun ile kaplanmasından dolayı halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da bilinen tarihi cami, Regaip Kandili dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla düzenlenen programla yeniden cemaatine kavuştu.

Yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen ve 2015 yılına kadar ezanın hiç susmadığı camiye, mevlit programına katılmak için adeta akın eden vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

"Cami çok güzel olmuş"

Vatandaşlardan Vedat Şin, küçüklüğünden beri Kurşunlu Cami'de namaz kıldığını ve terör olaylarında camiye verilen zarardan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"Bu camiye zarar verenler Allah'ından bulsun." diyen Şin, restorasyon çalışmasından sonra Kurşunlu Cami'nin görsel açıdan daha güzel olduğunu ifade etti.

78 yaşındaki Ali Kaya da "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kurşunlu Cami şimdi çok güzel olmuş. Allah teröristlerin de belasını versin ki o hale getirdiler." şeklinde konuştu.

Ailesiyle caminin ibadete açılış programına gelen Hatice Yıldız da güzel bir gün yaşandığını dile getirerek, "Ülkenin her yerinde barış, huzur, birlik ve beraberlik olsun. O zaman gelip görmedik ama televizyonlardan duyduk. Rabb'im o günleri bir daha yaşatmasın. Bu huzurun ve güzelliklerin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Salih Uçalır da caminin şu an çok güzel olduğunu ifade ederek, "O zamanlar Kur'an-ı Kerim'i burada ayaklar altına aldılar. Saray Kapı Mahallesi'ndeki evimden 4 ay dışarıya çıkamadım. Camimiz şimdi çok güzel olmuş. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:12 Kaynak: AA

PKK, Sur, Diyarbakır, Kurşunlu, Güncel
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