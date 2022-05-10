Teröristlerle bomba hazırlayıp saldırıya katılan sanığın eylemleri iddianamede - Son Dakika

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle bomba hazırlayıp saldırıya katılan sanık hakkında 7 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 224 yıldan 536 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Şubat 2021'de tutuklanan sanık Halis N. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kurulması, yapılanması ve saldırılarına ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

İddianamede, PKK'lı teröristlerce 29 Mayıs 2016'da Kulp ilçesinde Zeyrek Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve 6 güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıda kullanılan bombanın Halis N'ye ait bağ evinde kendisinin de katılımıyla hazırlandığı, evde yapılan aramada 2 uzun namlulu silahın ele geçirildiği belirtildi.

Bölgede görev yapan geçici köy korucularının saldırı anında bombalı aracı fark ettikleri, bunun üzerine aracın korucuları öldürmek amacıyla patlatılması sonucu olay yerinde yaklaşık 15 metre çapında 2,5 metre derinliğinde çukur oluştuğu bildirilen iddianamede, patlamanın yaşandığı yerin yaklaşık 700 metre ilerisindeki Zeyrek Jandarma Karakolu'nun camlarının büyük bölümünün kırıldığı, Zeyrek Ortaokulu'nun kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İddianamede, saldırıda yer alan "Baver" kod isimli terörist Deniz Özdemir'in şu ifadelerine yer verildi:

"Terör örgütü tarafından cezalandırıldım. Bu nedenle örgütten bombalı saldırı düzenleme konusunda 3 eylem talimatı aldım. Şu ana kadar iki bombalı saldırı eylemi gerçekleştirdim. Bu eylem sonuncuydu. Saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı Lice ilçesinde bulunan bir köyde hazırladık. Bu sırada 'Hılo' lakabıyla bilinen bir kişinin ahırını kullandık. Bu kişi Kulp ve Lice bölgesinde gerçekleştirilen tüm saldırıların koordinatlarını bize veriyor, güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlar konusunda örgüt mensuplarını yönlendiriyor. Bomba hazırlığı 2 ay boyunca devam etti ve kamyonun 2 tarafına, 2 ayrı bomba düzeneği yerleştirdik. İHA'lardan kaçmak için bu ahırı kullandık. Hedefimiz Zeyrek Karakoluydu."

2 güvenlik korucusunun şehit düştüğü saldırıya katılmış

İddianamede, sanık Halis N'nin 19 Ekim 2016'da Lice ilçesinde bulunan Üçdamlar Karakolu'nda görevli, operasyondan dönen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerle silahlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 1 uzman çavuş ile 3 güvenlik korucusunun yaralandığı aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/KCK ile organik bağ kuran, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan, bilerek ve isteyerek örgütün talimatlarına uyan şüpheli, devletimizin bölünmez bütünlüğüne kast ederek teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı olayında teröristlerle hareket edip, 2 ay boyunca ahırını da kullandırmak suretiyle bomba hazırlama sürecine katılmıştır. Bu hazırlıklar üzerine bomba yüklenen kamyon Zeyrek Karakolu yakınlarında patlatılmıştır. Gasbedilen araçla Lice ilçesinde operasyondan dönen güvenlik güçlerinin bulunduğu araca şüpheli ve bazı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Resul Göçer ve Hikmet Katran şehit olmuş, 4 güvenlik personeli yaralanmıştır. Halis N'nin Kulp ve Lice ilçesinde gerçekleştirilen tüm saldırıların koordinatlarını teröristlere temin ettiği ve terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyonlarda teröristleri yönlendirdiği anlaşılmıştır."

İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Halis N. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "yağma", 10 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 38 kez "mala zarar verme" suçlarından 224 yıldan 536 yıla kadar hapis cezası istendi.