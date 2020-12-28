Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek - Son Dakika

Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek

28.12.2020 08:29
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek, System.String[]

MARDİN'de 'Cehennem Bölgesi' olarak adlandırılan ve yıllarca terörle anılan bölgede yer alan Dargeçit ilçesinde, kadın istihdamına yönelik projelere imza atıldı.

MARDİN'de 'Cehennem Bölgesi' olarak adlandırılan ve yıllarca terörle anılan bölgede yer alan Dargeçit ilçesinde, kadın istihdamına yönelik projelere imza atıldı. İlçe belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Boncuklu Tarla Mezrone Üzümü'nde Kadın Eli' ve 'Lavanta' projeleriyle kadınlar ilk kez istihdam edilecek. Kırsal Temelli Mahallesi'nde hayata geçirilecek projelerle ilgili Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Aile getirisi olmayan, haneye parası girmeyen, resmi bir kaydı olmayan dezavantajlı aileleri belirlemek suretiyle 15 kadınımıza 17'şer dönüm lavanta bahçesi teslim ediyoruz" dedi.

Dargeçit ilçesinin kırsal Temelli Mahallesi'nde kadınlara istihdam sağlayarak ekonomik anlamda katkı sağlamak amacıyla ilçe belediyesi tarafından iki proje geliştirildi. 'Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli' ve 'Lavanta' projeleriyle 'Cehennem Bölgesi' olarak adlandırılan ve yıllarca terörle anılan bölgede yer alan kadınlar, ilk defa istihdam edilmiş olacak. Projelerle ilgili bilgi veren Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kadın istihdamına yönelik Ilısu Barajı çevresinde lavanta bahçeleri kuracaklarını belirterek, "Aile getirisi olmayan, haneye parası girmeyen, resmi bir kaydı olmayan dezavantajlı aileleri belirlemek suretiyle 15 kadınımıza 17'şer dönüm lavanta bahçesi teslim ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta fidanların dikimine başlıyoruz. Saha hazır, havalar düzelir düzelmez ekime başlıyoruz" dedi.

KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇİFTE PROJEKadın istihdamına yönelik iki projelerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Aksoy, şunları söyledi: "Bir yandan şehri imar ederken diğer yandan kırsal mahallelerimizi çamurdan, tozdan kurtarırken, halı sahaları inşa ederken kadınlarımızı da unutmayalım dedik. Şu anda kadınlar için iki farklı projemiz var. Birincisi baraj bölgesinde, Ilısu Barajı'nın kenarında lavanta bahçeleri kuruyoruz. 15 dezavantajlı kadına 17'şer dönüm lavanta bahçesi teslim ediyoruz. İkinci bir husus da şu anda biz 'Boncuklu Tarla Mezrone Üzümü'nde Kadın Eli' diye bir proje yürütüyoruz. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile ortaklaşa yaptığımız ve yürüttüğümüz bir projedir. Burada yine dezavantajlı kadınlarımızın istihdamına yönelik hem ilçemizi ön plana çıkartacak hem kendimize özgü bir marka oluşturmak suretiyle Dargeçit'in ürünlerinin dış pazarlarda sergileneceği bir mekanizma kuruyoruz. Burada üzüm işleme tesisini kuruyoruz. Bu tesis de tamamen kadınlarımızın istihdamına yönelik bir tesis haline getirilecektir. İnşallah bizi izlemeye devam edin. Allah'ın izniyle ilçemizi artık yere sağlam basan, kendi ayakları üzerinde duran bir ilçe konumuna getiriyoruz. Biz ilçeyi bir yandan inşa ederken bir yandan da insanlarımıza güven tesis ediyoruz. İnsanlarımız şu anda yatırıma yöneliyor. Bir bakıyorsunuz atıl durumda olan araziler şu anda belki yüz milyarlarca bir masraf edilip ekilecek hale getiriliyor. Bu durum, ilçede inşa edilen güvenin bir eseri olarak ön plana çıkıyor. İnşallah ilçemizin en kısa zamanda yani özellikle bu önümüzdeki 2- 3 yıl içerisinde hem baraj sayesinde hem de belediyemizin yapacağı, öncülük edeceği projeler sayesinde çok daha farklı bir konuma geleceğinden eminim. Şu an baraj suyu tutuldu. Yani elektrik üretimine başlandı. Fakat Hasankeyf'te çalışmalar oluyor. Suyun debisi iniyor, yükseliyor ama İnşallah burada su sporlarıyla alakalı projelerimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir çalışmada, bütün barajın etrafının yeşillendirilmesi çalışması olacak. Hemen barajın kenarında 12 bin 300 yıllık bir geçmişe rastladık. 'Boncuklu tarla' diye. Göbekli Tepe'den yaklaşık bin yıl daha eski tarihi eserlere ulaştık. Bir şehre ulaştık. Tarihte bundan daha eski yuvarlak binalara daha rastlanılmamış. Aşıkların birlikte defnedildiği, gömüldüğü ilk aşıklar bizdedir. O açıdan İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle burada kazılar devam ettikçe, yeni şeyler ortaya çıktıkça ilçemizin turizm açısından çok önemli bir hale geleceğini düşünüyorum. Tabii su da ayrı bir bereket getiriyor."'KADINLARIMIZ KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURACAK'Kırsal Temelli Mahallesi'nde yaşayan Aklime Seyhan (20), proje sayesinde köylü kadınların artık ayakları üstünde duracağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu projenin mimari Belediye Başkanı Aksoy'a teşekkür ederim. Proje kapsamında oluşacak lavanta tarlaları sayesinde bölgemizde görülmemiş bir ilke imza atılacaktır. Bölgemizde ilk kez yapılacak mor renkli lavanta çiçeği üretiminin başlayacak olması için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Lavanta tarlasıyla hem köy kadınlarımız kendi ayakları üstünde duracak hem de çocuklarının geleceğine de büyük bir katkı sağlayacak. Bu proje bölgemize, köyümüze ekonomik katkı sağlayacak."


Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek
Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek

İstihdam, Dargeçit, Hisarcık, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terörle anılan ilçede kadınlar ilk kez istihdam edilecek - Son Dakika


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