Son Dakika Haberleri: "Terörle Mücadele Kesintisiz Devam Edecek"

"Terörle Mücadele Kesintisiz Devam Edecek"

1 saat önce

"Terörle mücadele kesintisiz devam edecek" Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Zafer Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can ile mal emniyetini koruyacaklarını belirttiADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Zafer Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can...

"Terörle mücadele kesintisiz devam edecek"
Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Zafer Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can ile mal emniyetini koruyacaklarını belirtti

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Zafer Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can ile mal emniyetini koruyacaklarını belirterek, "Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik mücadelemizi kesintisiz olarak devam ettireceğiz" dedi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, merkeze alınan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan boşalan koltuğa 27 Aralık günü Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı. Aktaş, bugün Adana'ya gelerek yeni görevine başladı. Aktaş emniyet müdürlüğü binasının protokol girişinde kendisini bekleyen polis mangasını selamladı. Aktaş daha sonra kendisini karşılamaya gelen Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amir, komiser ve polislerle tek tek tokalaştı.
Aktaş, emniyet müdürlüğü makamına geçerek burada açıklamalarda bulundu. Aktaş, Adana'nın huzur ve güvenliği, vatandaşın can ile mal emniyetini koruyacaklarını söyleyerek, "Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik mücadelemizi kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Ayrıca diğer suçlarla da amansız mücadele edeceğiz. Birinci önceliğimiz ilimizde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak. Daha huzurlu bir Adana'ya dönüşmek istiyoruz. Bunun içinde gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.
Zafer Aktaş açıklamasının ardından müdür ve müdür yardımcılarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:07 Kaynak: İHA

Zafer Aktaş, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Genel
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