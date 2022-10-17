Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı - Son Dakika
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Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı

17.10.2022 17:03

Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı Sivas'ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralı halde olay yerinden kaçtı Sivas'ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralı halde olay yerinden kaçtı Edinilen bilgilere göre kaza Fatih Mahallesi 22.

Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı

Sivas'ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralı halde olay yerinden kaçtı

SİVAS - Sivas'ta kaza yaptıktan sonra ters dönen otomobilin sürücüsü yaralı halde olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgilere göre kaza Fatih Mahallesi 22. Sokakta meydana geldi. M.Ç.D. idaresindeki 55 GP 343 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen O6 AS 8280 plakalı BMW marka otomobil ile sokak kesişimin de çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle O6 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 58 ACT 459 plakalı Volkswagen marka otomobile çarpıp ters döndü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada O6 AS 8280 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı bir şekilde halde olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ters dönen otomobilden çıkıp olay yerinden yaralı olarak kaçtı - Son Dakika
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