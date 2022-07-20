Son dakika! Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı

20.07.2022 10:11

Son dakika haberleri: Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı Baba ve oğlunun yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve oğlu yaralandı.

Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Baba ve oğlunun yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve oğlu yaralandı. Kask sayesinde hayatta kalan baba oğulun kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Side Mahallesi Cennetler mevki Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra ters yönde seyir halindeki Ali Eroğlu'nun kullandığı 07 ANC 873 plakalı motosiklet, 1531 sokaktan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına çıkan Tatiana Bayrak'ın kullandığı 07 LEE 72 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali E. ile motosikletin önünde oturduğu belirtilen 9 yaşındaki oğlu İ.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Bulvar üzerinde bulunan işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, motosikletin ters yönden geldiği, motosiklette bulunan baba ve oğlunun başlarındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattıkları görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Motosikletli baba oğul ters yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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