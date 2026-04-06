Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

İstanbul’da ters yöne giren bir sürücü ile kendisini uyaran vatandaş arasında çıkan tartışmada, kadın sürücünün sözleri dikkat çekti.

"VATAN ENMİYET'TEN ALINACAKSIN"

Kentte trafikte yaşanan olayda, ters yöne giren kadın sürücüye bir vatandaş tepki gösterdi. Uyarı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın sürücü, kimliğini göstererek “Sen kimliğe bak. Vatan Emniyet’ten alınacaksın. Sana ne, ‘tek yön’ diyorsun, söylemek zorunda mısın?” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN TEPKİ: KURALLARA SİZ UYMUYORSUNUZ

O anlara şahit olan bir başka vatandaş ise sürücüye tepki göstererek, “Emniyettenim diyorsunuz ama kurallara siz uymuyorsunuz” dedi.

Kameralara yansıyan tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi.