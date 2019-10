Tesak'da Edebiyat, Felsefe, Tarih söyleşileri başlıyor

KADIKÖY'DE ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ

Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kadıköy'ün yaşayan kütüphanesi Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK) edebiyat, felsefe, tarih, bilim alanlarında önemli isimleri Kadıköylülerle buluşturmaya devam ediyor. Kasım-Nisan ayları boyunca, her Çarşamba bilim ve felsefe, her Perşembe edebiyat, her Cumartesi de tarih, sanat tarihi, güzel sanatlar ve arkeoloji alanlarında uzman konuşmacıların yer alacağı söyleşilere herkes davetli.

'NE VAR NE YOK' SÖYLEŞİSİ İLE BAŞLIYOR

TESAK'ın bu sezon ilk konuğu felsefeci yazar Önay Sözer olacak. "Ne Var Ne Yok" başlıklı söyleşide dil üzerine konuşacak Sözer, Shakespeare'den Yunus Emre'ye edebiyattan örnekler verecek. 23 Ekim Çarşamba saat 18:00'de başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz.

HER ÇARŞAMBA BİLİM VE FELSEFE

TESAK'da felsefe etkinlikleri bu sezon da devam ediyor. Prof. Dr. Kerem Cankoçak danışmanlığında hazırlanan "Bilim ve Felsefe Konuşmaları" Çarşamba saat 18:00'de Akşamüstü Söyleşileri olarak izleyicilerle buluşacak. Türkiye'nin çeşitli disiplinlerden seçkin bilim insanları ile felsefecilerinin konuşmacı olduğu bu söyleşi dizisi önemli isimleri ağırlayacak.

HER PERŞEMBE EDEBIYAT KONUŞMALARI

TESAK her perşembe alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrobilimci, felsefeci, editör, çevirmen ve edebiyat araştırmacılarının katılımıyla gerçekleşecek. Her hafta telif/yabancı edebiyat eserleri metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alınacak, edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisi kurulacak, edebiyat tarihinden önemli portreler, edebî türler, edebî dönemler üzerine konuşulacak.

HER CUMARTESI TARIH, SANAT TARIHI VE ARKEOLOJI KONUŞMALARI

TESAK Cumartesi Söyleşi Dizisi'nde ise tarih, sanat tarihi ve arkeoloji temalı konuşmalar olacak. Cumartesi söyleşileri Kasım ayında Milli Mücadele yılları, "Ortadoğu Girdabında Türkiye", "Tarih Boyunca Kadın Besteciler" başlıklarında söyleşiler düzenleniyor.