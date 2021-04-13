DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak - Son Dakika

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlere ulaştırılarak iftar sofralarına lezzet katacak.

Kentin yüzyıllık geleneksel lezzetini kesintisiz sunan kadayıf üreticileri için ramazan mesaisi başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 4 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanan burma kadayıf için siparişler başladı.

Üreticiler ramazanda büyük ilgi gören kadayıf siparişlerini yetiştirmek için salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde de talep görüyor.

"Ramazan yoğunluğumuz başladı"

Kadayıf işletmecisi Lütfü Karacaoğlan AA muhabirine, ramazan ayında kadayıf satışında yükselme olduğunu belirterek, artan siparişlere yetişmek içinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Ramazan yoğunluğumuz başladı. İnşallah tüm halkımıza tatlılarımızı yetiştireceğiz." diyen Karacaoğlan, ev ve iş yerlerine paket servis yapacaklarını belirtti.

"Paket servislerimizle hizmet vermeye hazırız"

Kadayıf ustası Mahmut Akdivar, 17 yılının bu meslekle geçtiğini ifade ederek, mesleği babasından öğrendiğini belirtti.

Kadayıf yapımı için hazırladıkları hamuru en az 6 saat dinlendirdiklerini anlatan Akdivar, hamurun daha sonra tel hale getirildiğini aktardı.

Akdivar, tel tel hazırlanan hamuru tereyağı ile yağlanan tepsiye dizerek, arasına da tercihe göre fıstık, ceviz, kaymak koyup pişirdiklerini dile getirerek, piştikten 45 dakika sonra da şerbeti döktüklerini kaydetti.

Ramazanda tatlı satışında artış olduğuna işaret eden Akdivar, müşterilerin taleplerini karşılamak içi büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti.

Akdivar, "Paket servislerimizle hizmet vermeye hazırız. Türkiye'nin bütün illerinden de sipariş almaya hazırız. Hiçbir iftar sofrası inşallah tatlısız kalmayacak. Hizmetimizi en güzel şekilde halkımıza sunacağız." dedi.

Müşteri Mehmet Demir fıstıklı kadayıfı çok sevdiğini belirterek, ramazan için kadayıf aldığını belirtti.