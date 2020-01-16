TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Timur Savcı seçildi - Son Dakika
Son Dakika Magazin TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Timur Savcı seçildi - Son Dakika Magazin

TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Timur Savcı seçildi

6 saat önce

TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Yapımcı Timur Savcı seçildi.

TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Timur Savcı seçildi, System.String[]

TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oy birliği ile Yapımcı Timur Savcı seçildi.


Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildiler.


İç piyasada 1,5 Milyar TL büyüklüğe ulaşan Türk dizileri Hollywood'tan sonra dizi ihracatında dünya sıralamasında ikinci sırasında yer alıyor. Türk dizileri 150 ülkede toplamda 600 milyon seyirci sayısına ulaşmış durumda.


Sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini; sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.

Timur Savcı, Hollywood, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polis müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası" Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından Netflix ile yaptığı yeni projesini duyurdu

Son Dakika Haberleri
19:08 Acun Ilıcalı, "Zuhal Topal'la Sofrada" programına karşı açtıkları davanın reddedildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika Magazin
18:17 Selda Alkor: Oyuncu her şeyi oynar - Son Dakika Magazin
17:19 Acun Ilıcalı'dan 'Zuhal Topal'la Sofrada' açıklaması - Son Dakika Magazin
16:36 Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı - Son Dakika Magazin
16:19 77. Venedik Film Festivali'nde jüri başkanı Cate Blanchett olacak - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESİYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Timur Savcı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]