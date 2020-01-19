TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in GATA'da tedavi görürken yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk siyasetinde vefa, sadakat mücadelesi denilince akla gelen, Karaoğlan ismiyle anılan Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kuruculuğunu yaptığı parti teşkilatlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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