TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli

26.02.2022 11:11

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli dedi.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf için yeni Bağ-Kur düzenlemesi gerektiğini belirtti. Palandöken, esnafın taleplerinin unutulmamasını isteyerek, Kamu personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile ilgili çalışmalar gündeme alınmışken, esnafımızın da talepleri unutulmamalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli. SSK'lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı dedi.

'İNTİBAK DÜZENLEMESİ YAPILMALI'

Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik konusunda baştan aşağı düzenlemeye ihtiyaç duyulduğuna ve İntibak Yasası'nın önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti 4 Ekim 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan o dönemde Bağ-Kur'a kaydını yaptırmadığı için emeklilik yaşı gelmesine rağmen emekli olamayan esnaf için Bağ-Kur düzenlemesine gidilmesi sosyal güvenlik açısından anayasal bir haktır. Bu nedenle yeniden geriye dönük borçlanma fırsatı tanınmalı. 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonrasında emekli olanlar arasında maaşlarında büyük fark var. Koşullar ve çalışma süreleri aynı olmasına rağmen bu düzen adaletsizliğe neden oluyor. Uzun süredir mecliste çıkması beklenen İntibak Yasası zaman kaybedilmeden sonuçlandırılmalı. Emeklilerde de kamuda da esnafta da sosyal güvenlik noktasında değişmesi gereken konular var. Bu nedenle her kesimde adaleti sağlamak için zaman kaybedilmeden intibak düzenlemesi yapılmalı. (DHA)

TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli
TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli
TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli

YORUMLAR
500
Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı' TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf unutulmamalı'

Bendevi Palandöken, Bağ Kur, 4 Ekim, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:36 Kırımlı gazeteci Khalilova: Rus çarı çocukları ve kadınları bombalıyor, sıra size gelmeden ses verin!
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken Esnafa geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement