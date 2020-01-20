TESK Başkanı Palandöken: "Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli' - Son Dakika Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Kamu kurumu tesisleri yalnızca üyelerine hizmet vermeli"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ticaret yapan işletmelerin yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeleri gerektiğini bildirdi.

TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ticaret yapan işletmelerin yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeleri gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarların haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Devletin imkanlarıyla ticari faaliyette bulunan bazı kurumların esnaflık yaparak haksız rekabet ortamı oluşturduğunu savunan Palandöken, "Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteğiyle rekabet edecek durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kamuda üretilen ürünlerin satışının esnafa verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşları yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası, hediyelik eşya gibi mamuller üretip dükkan açarak satış yapıyor. Tüm kamu kurumlarının misafirhanesinde restoranlar, kuaförler, düğün salonları ve spor salonları var ancak bu tesisler yalnızca kendi üyelerine mal ve hizmet üretmeli. Kamu kurumlarının imkanlarından yalnızca ilgili kişiler yararlanabilmeli."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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