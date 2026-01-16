TESK'ten Kış Trafiği Uyarısı - Son Dakika
TESK'ten Kış Trafiği Uyarısı

TESK\'ten Kış Trafiği Uyarısı
16.01.2026 11:34
TESK Başkanı Palandöken, tatil döneminde trafik kazalarına karşı sürücüleri uyardı, kış lastiği vurgusu yaptı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun artması ve kış şartlarının etkili olması kazaları da beraberinde getiriyor. Vatandaşlarımız, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalı, kış lastiği kullanımını ihmal etmemeli. Aşırı hızdan kaçınılmalı, trafik kurallarına eksiksiz şekilde uyulmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, vatandaşlara okulların ara tatile girmesiyle birlikte şehirlerarası yollarda yaşanacak yoğunluğa ve olumsuz hava şartlarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Palandöken, öğretmen ve öğrencilerin yapacakları yolculuklarda daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 18 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yarıyıl tatili başlıyor. 2 hafta sürecek bu dönem aileler için önemli bir fırsat. Ancak tatil dönemlerinde trafik yoğunluğunun artması ve kış şartlarının etkili olması kazaları da beraberinde getiriyor. Sömestir tatilinde seyahat edecek vatandaşlarımız, yola çıkmadan önce araçlarının bakımını mutlaka yaptırmalı, kış lastiği kullanımını ihmal etmemeli. Aşırı hızdan kaçınılmalı, trafik kurallarına eksiksiz şekilde uyulmalı" dedi.

"Geçen yıl ocak ayında 50 bin 626 trafik kazası meydana geldi"

Ara tatillerde yaşanan trafik kazalarına ilişkin Palandöken, "Geçtiğimiz yıl sömestir tatilini içine alan 2025 Ocak ayında ülke genelinde 50 bin 626 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 27 bin 747 vatandaşımız yaralanırken, 190 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. En fazla kazanın aşırı hızdan kaynaklanması, sürücülerin trafik kurallarına uymasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan kar, sis ve buzlanmanın etkili olduğu bu dönemde kış lastiği kullanımı ve zincir de ihmal edilmemeli. Yetkililerin de yarıyıl tatili süresince artan trafik yoğunluğunu dikkate alarak denetimleri sıklaştırması gerekiyor. Sömestir tatili, acı haberlerle değil güzel anılarla hatırlanmalı" diye konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği notlarla sınırlandırılamaz"

Bugün karne alan tüm öğrencileri de tebrik eden Palandöken, "Eğitim öğretim yılının bir dönemini geride bırakan tüm öğrencilerimizi ve fedakarca emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın gelişimi yalnızca karne notlarıyla ölçülemez. Özellikle küçük yaş gruplarındaki öğrencilerimiz, gösterdikleri çaba için küçük sürprizlerle motive edilmelidir. Yarıyıl tatili süresince çocuklarımız, ders temposu nedeniyle erteledikleri ilgi alanlarına yönelmeli, sosyal etkinliklere katılmalı, aileleri ve arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirerek hem dinlenmeli hem de kendilerini geliştirmelidir. Ayrıca yaşadıkları şehirlerin kültürel ve tarihi değerlerini tanımaları da tatili daha verimli kılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Yerel, Tatil, Tesk, Son Dakika

