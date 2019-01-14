Teşkilat Toplantıları Devam Ediyor

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat toplantıları" devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat toplantıları" devam ediyor.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatlarda görev yapanlara teşekkür yemeği verildi.



Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür ederek, Kayseri'de güzel işler yapacaklarını bildirdi.



AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise birlik ve beraberliği bozmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.



Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, İl, İlçe Belediye Başkan adayları ve teşkilat mensupları katıldı.

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