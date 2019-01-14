Son Dakika Haberleri: Teşkilat Toplantıları Devam Ediyor

Teşkilat Toplantıları Devam Ediyor

15 dakika önce

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat toplantıları" devam ediyor.

Teşkilat Toplantıları Devam Ediyor, System.String[]
AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat toplantıları" devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatlarda görev yapanlara teşekkür yemeği verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, teşkilat mensuplarına destekleri için teşekkür ederek, Kayseri'de güzel işler yapacaklarını bildirdi.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise birlik ve beraberliği bozmadan çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, İl, İlçe Belediye Başkan adayları ve teşkilat mensupları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kayseri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı

AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:15:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teşkilat Toplantıları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]