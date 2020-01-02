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Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek
6 saat önce
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı. Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı araçları teslim etmişti
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı.
Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı Model 3'leri teslim etmişti.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:23
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