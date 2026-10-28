Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu - Son Dakika
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Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu

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Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu
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Tesla kontrolden çıktı, bir evin içinden geçip metrelerce aşağı uçtu
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de kontrolden çıkan Tesla marka otomobil, keskin bir virajı alamayarak bir evin giriş kapısını parçaladı. Garaj ve terastan geçerek duvarı yıkan araç, alt seviyedeki başka bir mülke düştü. Korkunç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öne sürüldü.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de kontrolden çıkan Tesla marka otomobil, keskin bir virajı alamayarak bir evin giriş kapısına çarptı. Büyük bir hızla evin garajından geçen araç, teras ve duvarları yıkarak alt seviyedeki başka bir mülke düştü. Korkunç kazanın yaşandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİRAJI ALAMADI, EVİN KAPISINI PARÇALADI

Kaza, 19 Ekim'de Mexico City'nin Cuajimalpa bölgesine bağlı Lomas del Chamizal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen Tesla Model Y marka otomobilin sürücüsü, keskin viraja geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki bir evin giriş kapısına büyük bir hızla çarptı.

EVİN İÇİNDEN GEÇİP AŞAĞI UÇTU

Çarpmanın şiddetiyle metal kapıyı parçalayan otomobil, evin garajından geçerek teras bölümüne ulaştı. Buradaki duvarı da yıkan araç, arazinin eğimli olması nedeniyle alt seviyede bulunan başka bir mülke düştü.

Kaza sonucunda evin giriş kapısı, garajı, terası ve duvarlarında ciddi maddi hasar meydana geldi.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından farklı açılardan kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin virajı alamayarak evin girişine yöneldiği, kapıyı parçaladıktan sonra yoluna devam ettiği ve alt seviyeye düştüğü görülüyor.

SÜRÜCÜNÜN YARALANMADIĞI BELİRTİLDİ

Yerel basında yer alan ilk bilgilere göre, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öne sürüldü. Ancak yetkililer tarafından sürücünün sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

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