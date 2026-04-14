Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek'ten ilk sözler
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler

Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
14.04.2026 12:47
Test sonucu pozitif çıkan Emir Can İğrek’ten ilk sözler
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp’a numune veren Emir Can İğrek’in test sonucu pozitif çıktı. Gündem yaratan gelişmenin ardından ünlü şarkıcıdan yazılı açıklama geldi.

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran soruşturma kapsamında adı geçen Emir Can İğrek’le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adli Tıp incelemesi sonucunda testin pozitif çıktığı öğrenilirken, İğrek sessizliğini bozdu.

“SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI”

İğrek, yaptığı açıklamada ifadesinin alındığını ve evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

“HİÇBİR DÖNEMDE KULLANMADIM”

Hakkındaki iddialara ilişkin net bir duruş sergileyen şarkıcı, uyuşturucu maddeyi hayatının hiçbir döneminde kullanmadığını ifade etti. Bu durumun çevresi tarafından da bilindiğini vurguladı.

HUKUKİ ADIM VURGUSU

İğrek, süreçle ilgili gerekli hukuki adımların atılacağını ve gelişmeleri yakından takip edeceğini duyurdu.

Gelişme sonrası kamuoyunda oluşan tartışmalar sürerken, soruşturmayla ilgili yeni detaylar merakla bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:59:40.
