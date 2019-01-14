Son Dakika Haberleri: Testud Rusya'ya "Çıkarma" Yapacak

Testud Rusya'ya "Çıkarma" Yapacak

1 saat önce

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, 23 Ocak'a kadar Rusya'nın 6 şehrini ziyaret edeceklerini belirterek, "Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacağız.

Testud Rusya'ya
Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, 23 Ocak'a kadar Rusya'nın 6 şehrini ziyaret edeceklerini belirterek, "Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacağız. Rusların ülkenin termal turizminde de önemli bir yer alması için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

Yılık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin termal ve sağlık turizminde hak ettiği noktaya gelmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ve bu kapsamda ülkedeki termal sular ve tesisleriyle sağlık turizmini dünya çapında tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Rusya ziyaretini planladıklarını vurgulayan Yılık, 23 Ocak'a kadar Rusya'nın Çelyabinsk, Ufa, Samara, Voronej, Krasnodar ve Soçi kentlerindeki önemli acente, tur operatörü, doktorlar ve basın mensuplarıyla bir araya geleceklerini aktardı.

Yılık, ziyaret çerçevesinde Rusya'daki yetkililere, Türkiye'nin termallerini, tesislerini ve sağlık turizm potansiyelini anlatacaklarına işaret etti. Rusya'nın, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında geldiğinin altını çizen Yılık, Rusların, ülkenin termal turizminde de önemli bir yer alması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Yılık, Türkiye'ye her yıl sağlık turizmi için 400 bin turistin giriş yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemize gelen turist sayısını mevcut potansiyelimizle daha da yukarıya çekebiliriz. Türkiye'nin kaliteli termal suları ve başarılı sağlık uygulamaları dünyada yeterince bilinmiyor. Bu nedenle TESTUD olarak tanıtıma yoğunlaştık. Ülkemizin sağlık ve termal turizm potansiyelinin tanıtımı için var gücümüzle çalışarak yabancı turist sayımızı artırmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Termal, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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