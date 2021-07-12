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Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama - Son Dakika

Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama

12.07.2021 17:23

Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama "Bu alanı satmaya nasıl cesaret ettiniz" "İBB'de başka yerlere para lazım ki sağlıkçılardan otopark ücreti almaya başladı" Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama

"Bu alanı satmaya nasıl cesaret ettiniz"

"İBB'de başka yerlere para lazım ki sağlıkçılardan otopark ücreti almaya başladı"

İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi öncesinde bazı önemli kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Göksu, "İstanbul'un tekstil üssü Merter'de geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bütün İstanbullara şöyle bir duyuru yaptı. Dedi ki İstanbullular hayırlı olsun size otopark açtım. İstanbullulara Merter'de bir otopark açtığını duyurdu. Bizde dedik ki bu otopark zaten var ve yapımı 1994'te Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı ve yıllardır da çalışıyor. Şimdi bir taraftan bir yıl önce İstanbullara, Merterlilere, Merter'de iş adamlarına size otopark açtım diye müjde veren İBB Başkanı şimdi gördük ki geçtiğimiz hafta bu gördüğünüz binayı bir şahsa satışa çıkardı ve sattı. Bu bina imar plan açısından ve teknik açısından kentsel hizmet alanında kalıyor ve bu planı notunda diyor ki asla ticari ülke yapılamaz ve asla ticari alan olarak değerlendirilemez. Bir defa hukuki açıdan kentsel hizmet alanı olarak yapılmış bir alan, ticari ünite yapılamaz denilen bir alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müzayede ile satışa çıkartılıyor. Ne hikmetse müzayedeye bir kişi katılarak 46 bin 200 metre kapalı alanı olan yaklaşık 5 bin metre arazisi olan 12 bin iş yerine hizmet eden bu alanı 147 milyona satın aldı. Kentsel hizmet alanı niçin alınır? Otopark alanını bir büyükşehir belediyesi neden satar? Bu alanı satmaya nasıl cesaret ettiniz? Satılan binanın bugünkü maliyeti 450 milyon TL'dir. İstanbullu bir vatandaş olarak soruyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi otoparkı niçin satar? Neden açık ihaleye çıkılmadı? Devletin ilgili birimlerini göreve davet ediyoruz. Bu konuda bir haftadır büyük mücadele veriyoruz. Gelen bilgi doğruysa İBB satışı iptal etmiş. Çünkü İstanbulların geleceğini karartacak önemli bir iş yapacaktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi" dedi.

"İBB başkanı bu kararları veto etmiş"

Komisyonlar hakkında bilgi veren Başkan Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok sık kullandığı 'Engelleniyoruz' yalanı var. Şimdi engelleme nasıl olur ben size söyleyeyim. Burada geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üç tane önemli komisyon kurduk. Üç tane kurmuş olduğumuz komisyon bir tanesi yatırımları izleme komisyonu, bir tanesi müsilaj komisyonu. Dedik ki biz bunların çalışmasını, bu komisyonların değerlendirilmesini ve bu komisyonların toplu ulaşımda ilgili ne yapıldı, ne edildi, hangi yatırımlar yapıldı? Toplu ulaşım araçlarının, toplu ulaşım sahiplerinin ya da toplu ulaşım sisteminin İstanbul'dan neye ihtiyacı var? Biz bunları hem bilimsel perspektifte, hem de yakın olarak çalışma organizasyonu ile ortaya dökelim dedik. Sonra dedik ki İstanbul'da yatırımlar var bu yatırımların durumu nedir? bunları görelim istedik. Kim istedi bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Meclis kim İstanbul halk adına çalışan seçilmiş insanlar. Şimdi İBB başkanı bu kararları veto etmiş" diye konuştu.

"Depremle ilgili çok büyük bir iş yaptı İBB internet sitesi kurdu"

Deprem ile ilgili sadece internet sitesi kurulmasını eleştiren Göksu, "Geçtiğimiz günlerde İBB başkanı çok önemli bir faaliyet olarak İstanbul yenileniyor diye bir şey yaptı. Biz de bekledik, İstanbul yenileniyor diye önemli bir adım mı atılacak? İnternet sitesi kurmuş. Depremle ilgili çok büyük bir iş yaptı İBB internet sitesi kurdu. İstanbul'da dönüşmesi gereken yüzbinlerce konut var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün görev ve sorumluluğu bu konutları dönüştürmek. Bu konutları dönüştürmek yerine internet sitesi kurmuş. Şimdi bizde bütün deprem çalışmalarını, ne olduğunu, nereye gideceğini ortaya koymak için İBB belediye meclisi olarak bugün deprem çalışmalarını takip ve izleme araştırma komisyonu kuracağız. Bunlar belli bir zaman diliminde inşallah çalışacaklar. Bugüne kadar İstanbul'da deprem ilgili ne yapılmış, bundan sonra ne yapılması gerekir konusunda önemli hukuk ve vizyon çizecekler" ifadelerini kullandı.

"İBB'de başka yerlere para lazım ki sağlıkçılardan otopark ücreti almaya başladı"

Sağlık çalışanlarına ücretsiz İSPARK süresini uzatacaklarını belirten Başkan Göksu, "Minibüsçü arkadaşlarımıza bugün çok güzel bir müjde vermek istiyorum. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri olarak onlara kolaylaştırıcı bir iş yapalım. Bugün bir gündem maddesi teklif ederek ve çarşamba günü karara bağlayarak 1 Ocak 2020'den, 1 Ocak 2022'ye kadar bütün minibüslerin İSPARK'ta yapmış olduğu parklardan ücret alınmamasını karara bağlayacağız. Sağlık çalışanlarımıza biz onlara teşekkürün bir ifadesi olarak İSPARK'larda araçlarınızı bedava park edin. Bu 1 Temmuz 2021 tarihine kadar alınmış bir karardı. İBB istese bu kararı devam ettirebilirdi. Çünkü biz Meclis olarak, hukuk komisyonu olarak bunun devam etme kararını almıştık. Ama İBB sadece o gün politik karar olarak bunu kullanmak istemişti. Bugün galiba politikanın günü geçti. Herhalde sağlıkçıları unuttu. Başka yerlere para lazım ki sağlıkçılardan otopark ücreti almaya başladı. Buradan sağlık emekçisi arkadaşlarıma sesleniyorum Allah nasip ederse çarşamba günü bu kararı geçiriyoruz 31 Aralık 2021'e kadar İSPARK'lardaki otoparklardan ücretsiz yararlanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama
Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama
Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama
Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esenler, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tevfik Göksu'dan İBB Meclisi öncesi açıklama - Son Dakika


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