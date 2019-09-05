Son Dakika Haberleri: Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştü
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Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştü

1 saat önce

Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştüÇANAKKALE - 1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi artarken, fiyatlarda ise ciddi bir düşüş yaşandı.

Tezgahlarda çeşit arttı, fiyat düştü

ÇANAKKALE - 1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi artarken, fiyatlarda ise ciddi bir düşüş yaşandı.

Av yasağın kaldırılıp sezonun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki ürün bolluğu da arttı. Ürün bolluğunun artması sonrası fiyatlardaki ciddi düşüş de vatandaşların balığa olan talebini arttırdı. Çanakkaleli Balıkçı Tuncay Dinç, av yasağının kalkması sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların ilerleyen günlerde daha düşeceğini ön gördüklerini söyledi.

Sezonun açılmasıyla ürün çeşitliliğinin arttığını vurgulayan Tuncay Dinç, "Şuan fiyatlar düştü, çeşit bollaştı. Mesela; istavrit, hamsi, Karadeniz mezgit, sardalya bollaştı. Fiyatlar şuan düşük. Hatta biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Ürün çeşidi bundan sonra daha da bollaşır. Ama bu sene palamut biraz zor. Çünkü havalar sıcak gitti. Bu sebeple palamut maalesef kıt" şeklinde konuştu.

Tuncay Dinç, Çanakkale, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
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