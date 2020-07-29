TFF 1'inci Lig'e çıkan Tuzlaspor'un kupa sevinci

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü'nü penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselen Tuzlaspor, birincilik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Saha içerisinde tezahüratlarda bulunan futbolcular birbirlerine sarılarak birinciliği kutladı. Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz ise tribünde bulunan Tuzlaspor yöneticilerine üçlü çektirdi. Saha içerisinde kutlamalara devam eden futbolcular ise cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.