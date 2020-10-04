TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u konuk etti. Müsabaka golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ortasahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Traore ceza sahası yayı üzerinden sert bir şut gönderdi. Kaleci Goran topu kornere çeldi.

16. dakikada Adanaspor'da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şut çekti. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

25. dakikada Adanaspor'da Ozegovic, sol kanattan Ryan'ın yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Zubas'ın ellerinde kaldı.

46. dakikada Adana Demirsporda Pa Dibba ceza sahası dışında aldığı topu yaklaşık 10 metre sürerek şut çekti ancak top kaleci Goran'da kaldı.

80. dakikada Adana Demirsporda sağ kanattan orta açan Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya gönderdi. Topu alan Pa Dibba, vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mehmet Yıldırım xx, Mehmet Kapluhan xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Chedjou xx, Okan xx (Süleyman dk. 73 x), Tarık xx, Rassoul xx, Traore xx (Gökhan dk. 63 x), Hasan xx (Lanzafame dk. 72 x), Kerim xx (Sinan dk. 46 x), Emircan xx (Sedat dk. 63 x), Pa Dibba xx, Mehmet xx

Yedekler: Emre, Mehmet, Anıl, Yunus, İzzet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Adanaspor: Goran xx, Furkan xx, Donkor xx, Evren xx, Canberk xx, Uğurcan xx, Tevfik xx, Celil xx (Umut dk. 76 x), Roni xx (Ergin dk. 68 x), Ryan xx (Ömer dk. 46 x), Ozegovic xx (Eren dk. 85 ?)

Yedekler: Yaşar, Ahmet, Hakan, İbrahim

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Sarı kartlar: Hasan, Anıl, Traore, Emircan, Tarık, Sinan, Sedat, Mehmet (Adana Demirspor) Canberk, Ozegovic, Uğurcan (Adanaspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 Adanaspor: 0 - Son Dakika Spor

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