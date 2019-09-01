TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Keçiörengücü: 0

ADANA (İHA) – TFF. 1. Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar



11. dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Mehmet'in yerden ortasında Aosman kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.



31. dakika Keçiörengücü'nde rakip yarı sahasının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hüsamettin, topu uzak köşeye gönderdi. Kaleci Kurtuluş topu kontrol etmek için yükseldi ancak topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Burak topu ayak içiyle kaleye gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı.



35. dakikada Volkan Şen'le sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da topla buluşan Mehmet'in ortasında arka direkte Vedat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



66. dakikada sol kanattan Sertaç'ın kullandığı köşe atışında Burak'ın vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Süleyman'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hüseyin Aylak xx, Ceman Bingül xx



Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Adil Demirbağ xx, Semih Güler xx, Mehmet Uslu xx, Aias Aosman x (Oleksandr Gladky dk. 46 x), Vedat Bora xx, Tevfik Altındağ xx, Hakan Bilgiç x, Volkan Şen xx (Mustapha Carayol dk. 46 x, Levent Ayçiçek dk. 72 x), Sinan Kurt x, Berk Yıldız xx



Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Sanuç, Orhan Taşdelen, Emre Nefiz, Erdal Öztürk



Teknik Direktör: Ümit Özat



Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydın xx, Hüsamettin Tut xx, Sertaç Çam xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (İshak Çakmak dk. 86 ?), Uğur Utlu x, Diabang Dialiba x (Cem Ekinci dk. 84 ?), Famoussa Kone x (Abdulkadir Kuzey dk. 76 x)



Yedekler: Muhammed Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Devrim Taşkaya



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Sarı kartlar: Sinan, Semih (Adana Demirspor), Dialiba, Hüsamettin, Samet (Keçiörengücü) - ADANA