TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 4 Giresunspor: 2

48. dakikada Adana Demirspor'da Volkan Şen 'in ceza sahası içerisinde yerde kalmasının ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu Adana Demirspor lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Volkan, son vuruş anında duraklayarak topa vurduğu için hakem penaltıyı iptal ederek Şen'e sarı kart gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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