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TFF 1. Lig: Altay: 0 - Keçiörengücü: 0

59 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti.

TFF 1. Lig: Altay: 0 - Keçiörengücü: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi sona erdi.


Maçtan dakikalar


19. dakikada Altay savunmasından seken topa Süleyman ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak auta gitti.


28. dakikada Kappel'in sağdan kestiği ortaya Paixao kafayı vurdu, top kaleci Metin'de kaldı.


41. dakikada Kappel'in yaptığı ortada iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.


72. dakikada Kappel'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleciden döndü. Topu önünde bulan Paixao müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı.


77. dakikada Putsila'nın pasında sağ taraftan ceza sahasına sokulan Leandrinho topla buluştu, şutunda kaleci Metin topu çeldi.


85. dakikada Kappel'in soldan ortasında Özgür kafayı vurdu, direkten dönen topu kaleci Metin kalenin içinden çıkardı. Altaylı futbolcular ve yedek kulübesi topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle itiraz etti ancak karar değişmedi.


Stat: Atatürk


Hakemler: Alper Çetin xx, Gökhan Memişoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx


Altay: Emre xx, Erhan xx, Gencer xx, Abdülkerim xx, Özgür xx, Deniz xx (Oğuz Han dk. 63 x), Tavares xx, Tatos xx (Leandrinho dk. 60 x), Putsila xx (Hüsamettin dk. 89 ?), Kappel xx, Paixao xx


Yedekler: Aydın, Cenk, İbrahim, Murat, Yılmaz


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Keçiörengücü: Metin xx, Abdülkadir xx, Samet xx, Erdi xx, Hüsamettin xx, Süleyman xx (İshak dk. 90 ?), Uğur xx, Burak xx, Dialiba xx (Cem dk. 57 x), Sertaç xx, Kone xx (Abdülkadir Kuzey dk. 85 ?)


Yedekler: Birkan, Rıdvan, Cihan, Madinda


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Kırmızı kart: Uğur (dk. 78) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Kappel, Deniz, Abdülkerim (Altay), Kone, Uğur, Sertaç (Keçiörengücü) - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
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