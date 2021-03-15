TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0

15.03.2021 21:03
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Ahmet İlhan Özek ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi denedi, top kalenin solundan yerden auta çıktı.

31. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Samsunspor'da Caner Arıcı sağ kanattan kaleye orta-şut karışımı top gönderdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Caner Arıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İlyas Kubilay Yavuz, kaleye şutunu gönderdi. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

54. dakikada orta alandan atak yapan Samsunspor'da, Djedje'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur topu dokundu ancak kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Samsunspor ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Hüsamettin Yener'in pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Nurullah Aslan topu uzanarak oyun alanına döndürdü.

70. dakikada serbest vuruş kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Can Akyüz, sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Erhan Erentürk topu yere uzanarak kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Murat Altan xx, Ali Tuna xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Rahmi Salih Kaya xx, Sinan Osmanoğlu x (Yusuf Esendemir dk. 49 xx), Kahraman Demirtaş xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil x (Burak İnce dk. 64 x), Recep Aydın xx, Ahmet İlhan Özek x (Emre Nefiz dk. 87 ?), Metehan Mimaroğlu xx, Hüsamettin Yener x (Ahmet Dereli dk. 63 x), Enis Destan x

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Yiğit Çeltik, Furkan Metin, Yiğithan Güveli

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Caner Arıcı xx, Veli Çetin xx, Erkam Reşmen xx, Kerem Can Akyüz xx, Djedje xx (Gökhan Karadeniz dk. 58 x), Gökhan Alsan x, İlyas Kubilay Yavuz x (Oğuz Gürbulak dk. 46 x), Hamroun x (Nadir Çiftçi dk. 65 x), Yasin Öztekin x (Burak Çalık dk. 79 x), Coureur x (Yalçın Kılınç dk. 78 x)

Yedekler: Ahmet Altın, Yunus Çift, Mücahit Albayrak

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Kırmızı Kart: Gökhan Alsan (dk. 24), Nadir Çiftçi (dk. 73) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Yasin Öztekin, Yalçın Kılınç (Samsunspor) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0

Futbol Federasyonu, Ahmet İlhan Özek, Samsunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 0 Samsunspor: 0 - Son Dakika Spor


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