Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 7. hafta İzmir'de açılıyor!
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TFF 1. Lig'de 7. hafta İzmir'de açılıyor!

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle: Yarın: 19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)5 Ekim Cumartesi: 14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)16.

TFF 1. Lig'de 7. hafta İzmir'de açılıyor!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:


Yarın:


19.00 Altay- Bursaspor (Menemen İlçe)


5 Ekim Cumartesi:


14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)


16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)


16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


19.00 Balıkesirspor- Boluspor (Balıkesir Atatürk)


6 Ekim Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


16.30 Osmanlıspor- Hatayspor (Osmanlı)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)


Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Giresunspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:16 
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