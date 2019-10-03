TFF 1. Lig'de 7. hafta İzmir'de açılıyor!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:



Yarın:



19.00 Altay- Bursaspor (Menemen İlçe)



5 Ekim Cumartesi:



14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)



16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)



16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Balıkesirspor- Boluspor (Balıkesir Atatürk)



6 Ekim Pazar:



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.30 Osmanlıspor- Hatayspor (Osmanlı)



16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)



